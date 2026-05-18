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NacionalNación

Piden incorporar neutralidad política en programas sociales

Mayo 18 del 2026

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, presentó una iniciativa de reformas que busca la “neutralidad política” de los programas sociales de cara a las elecciones federales del 2027, con el fin de evitar el uso electorero de los mismos y “amarrar” las manos a Morena para que los mismos no se usen para beneficiar a sus candidatos.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social introduce el concepto de “neutralidad política” para que los apoyos y programas sociales como la Pensión de Adultos Mayores, becas a estudiantes y otros programas se entregue como un derecho y no sean condicionados para apoyar al partido en el gobierno.

“El Padrón Único de Beneficiarios será considerado información de interés público y su uso con fines electorales estará estrictamente prohibido. Ninguna autoridad, partido político, persona candidata o coalición podrá emplearlo con propósitos partidistas, clientelistas o propaganda”, se plantea.

La reforma plantea que queda estrictamente prohibido el uso de emblemas, eslogan, imágenes, mensajes, expresiones o cualquier elemento de propaganda electoral, partidos políticos o candidaturas, en la difusión, entrega o promoción de los programas de desarrollo social.

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