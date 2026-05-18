Piden incorporar neutralidad política en programas sociales

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, presentó una iniciativa de reformas que busca la “neutralidad política” de los programas sociales de cara a las elecciones federales del 2027, con el fin de evitar el uso electorero de los mismos y “amarrar” las manos a Morena para que los mismos no se usen para beneficiar a sus candidatos.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social introduce el concepto de “neutralidad política” para que los apoyos y programas sociales como la Pensión de Adultos Mayores, becas a estudiantes y otros programas se entregue como un derecho y no sean condicionados para apoyar al partido en el gobierno.

“El Padrón Único de Beneficiarios será considerado información de interés público y su uso con fines electorales estará estrictamente prohibido. Ninguna autoridad, partido político, persona candidata o coalición podrá emplearlo con propósitos partidistas, clientelistas o propaganda”, se plantea.

La reforma plantea que queda estrictamente prohibido el uso de emblemas, eslogan, imágenes, mensajes, expresiones o cualquier elemento de propaganda electoral, partidos políticos o candidaturas, en la difusión, entrega o promoción de los programas de desarrollo social.