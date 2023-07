"México, D.F. * El Universal. El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, encabezado por su coordinador Roberto Gil, solicitó que la denuncia por espionaje telefónico interpuesta ayer lunes en la Procuraduría General de la República (PGR) sea integrada a la presentada por el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones en 2008.



Además acusaron al PRI por estas prácticas.



""Solicitamos a la autoridad ministerial la acumulación de esta denuncia con la presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones el 13 de junio de 2008, en donde acusó del espionaje cometido en contra suya, de sus familiares y sus colaboradores"", se informó en un comunicado.



Se detalló que las investigaciones dieron cuenta de otras grabaciones de conversaciones de otros personajes como el presidente del PAN, Gustavo Madero; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera; los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas y Carlos Navarrete, además de Angélica Rivera, esposa del ex gobernador del Estado de México y la madre de la actriz.



""La solicitud de acumulación toma sentido, ante las preguntas de a quién interesa y beneficia este tipo de espionaje y filtraciones. Es el Partido Revolucionario Institucional, en territorios de su candidato, Enrique Peña Nieto, quien cotidianamente ha llevado a cabo este tipo de prácticas"", indicó.



El equipo de la panista repudió ""enérgicamente"" las intervenciones telefónicas y la difusión de su contenido.



En un comunicado, se informó ""que a toda luz se trata de un delito que se debe investigar y perseguir hasta castigar a sus autores"".



Se recordó que ayer se presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra quien resulte responsable.



""Debe quedar claro que una elección no se gana a través de la realización de conductas ilegales y quien recurra a ellas no puede merecer la confianza de los electores.""



"