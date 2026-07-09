Piden investigar asesinato de mexicano por ICE

La familia de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano asesinado el martes en Houston, Texas, por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), exigió este miércoles una investigación exhaustiva y transparente de lo ocurrido, tras subrayar que Salgado era un “hombre de familia”, que “no merecía morir”.

Ronaldo Salgado, hijo mayor de Lorenzo, explicó entre lágrimas cómo se enteró de la muerte en las redes sociales.

Dijo que su madre le llamó para avisarle que “algo malo” le había pasado a su padre, pero no sabía qué.

Ronaldo intentó averiguar y fue a través de las redes sociales que se enteró de un incidente con el ICE en Magnola Park, un barrio predominantemente hispano.

Cuando se dirigió al lugar, vio la camioneta blanca de su padre en la que todos los días, contó, iba a recoger a sus compañeros para ir a trabajar en el sector de la construcción, que es a lo que se dedicaba.