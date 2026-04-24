Piden juicio político contra gobernadora Maru Campos

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados solicitó al Senado realizar un juicio político para destituir a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntas violaciones a la Constitución y “actos de traición a la patria”.

Lo anterior, derivado de las operaciones de agentes estadounidenses de la CIA, FBI, DEA y CBP en dicha entidad, sin autorización o conocimiento del gobierno federal.

Contradicciones

“El gobierno de Chihuahua reconoció primero la colaboración de agentes extranjeros, después intentó minimizarla y posteriormente quedaron exhibidas las contradicciones sobre el verdadero alcance de estas operaciones. Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional”, señaló Reginaldo Sandoval, coordinador del PT.

En ese sentido, apoyó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía y no permitir que otras naciones influyan en las decisiones nacionales.

“No podemos normalizar que gobiernos extranjeros intervengan en territorio mexicano al margen de las instituciones federales. Si permitimos que gobiernos estatales entreguen facultades estratégicas a potencias extranjeras, entonces estaríamos renunciando al Estado mexicano”, dijo.

Por su parte, el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, afirmó que el petista está en su derecho, pero no comparte su postura, y prefiere que la situación “se dirima esta controversia por la vía diplomática”.