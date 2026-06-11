Piden liberar transmisión de partidos en restaurantes

En el Mundial 2026, la FIFA impuso un derecho de transmisión especial para negocios, por lo que si un establecimiento comercial desea proyectar los partidos de futbol para atraer clientes, está obligado a adquirir una licencia comercial de exhibición pública que vale entre tres mil y 25 mil pesos.

De lo contrario, los establecimientos pueden enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos. En tanto, el sector restaurantero en México ve la temporada del Mundial no solo con ganancias y crecimiento, sino como un momento para recuperar lo que ha perdido por movilizaciones y bloqueos.

En este contexto, empresarios como Pedro Cotto consideran que sería importante que dejen a las empresas transmitir los partidos de futbol sin multarlas.

“Todos estamos a la expectativa. Hay negocios que apenas sobreviven para su renta, su nómina. Entonces, ellos tienen que ser, sobre todo aquí la FIFA, tiene que ser consciente de cuánto estamos sufriendo”.