Piden poner fin a cerco energético en Cuba

Personas mexicanas de sectores como la cultura, política, actuación, periodismo, deporte y literatura, entre otros, hicieron un llamado a poner fin al cerco energético en Cuba y condenaron la amenaza de una agresión militar, ante los amagos recientes del mandatario Donald Trump.

Voces unidas

Personalidades como el embajador Alejandro Encinas, la escritora Elena Poniatowska, la morenista Bertha Luján, el escritor Carlos Pellicer López, el actor Ari Telch y el cineasta Carlos Sánchez Sosa, entre otros, se unieron a una manifestación internacional “contra el avance del fascismo en América Latina”.

Silvio Rodríguez

Además, otras personalidades como el cantautor Silvio Rodríguez se unieron al documento que llama a los gobiernos del mundo “para que se hagan valer las leyes internacionales, que Cuba recupere su derecho de adquirir combustible, y todos los productos que requiere para satisfacer las necesidades de su población, mediante el comercio y la cooperación mundial”.