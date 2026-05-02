Piden unidad tras embate del exterior por caso Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que frente al embate del exterior lo que debe de existir es unidad nacional y quien no quiera eso, dijo, está con el exterior.

Esto, ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de supuestos vínculos con el crimen organizado por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a la población mexicana a informarse y no dejarse llevar por mentiras y calumnias.

“El llamado a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quién asume su responsabilidad en la historia, cada quien”, expresó.

“Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”.

En las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo, destacó que la Constitución Mexicana establece claramente la política internacional y la autodeterminación de los pueblos.

Debe prevalecer el Estado de derecho y la presunción de inocencia

Además, la presidenta aseguró que en México debe prevalecer el Estado de derecho y la presunción de inocencia ante las acusaciones que lanzó el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que lanzó críticas a la oposición por, dijo, actuar como los conservadores del pasado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas y ser investigado por la autoridad competente.

En ese sentido, enfatizó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones y, en su caso, solicitar la información necesaria.

“Es la Fiscalía la que tiene que hacer el análisis, ver qué pruebas hay y, si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo”, sostuvo.

Acusa que la oposición pide la intervención en México

Sheinbaum también criticó a la oposición y señaló que es “lamentable” que recurran a instancias extranjeras para sostener que buscan una intervención en el país.

“Lo que es verdaderamente lamentable es que la derecha mexicana se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York o del Departamento de Justicia de Estados Unidos para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX, que fueron a pedir intervención extranjera en México”, señaló.

La presidenta fue más allá al comparar a sus adversarios con figuras históricas.

“¿Quiénes son los antecedentes de la derecha mexicana? Son Antonio López de Santa Anna, son Porfirio Díaz, es Agustín de Iturbide. Nosotros no, nosotros estamos orgullosos de ser seguidores de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa y Lázaro Cárdenas”, expresó.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá la defensa de la Constitución y rechazó cualquier intento de intervención externa en asuntos nacionales, al insistir en que las investigaciones deben resolverse conforme a las leyes mexicanas.

La primavera laboral llegó para quedarse

Más adelante, en el marco del Día del Trabajo, la mandataria afirmó que la primavera laboral llegó para quedarse, por ello, anunció un acuerdo para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación; además, firmó el acuerdo constitucional para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales y para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, como parte de las acciones para seguir avanzando en los derechos laborales de las y los mexicanos.

“La Cuarta Transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta, nosotros pensamos que si se apoya abajo a México le va a ir mejor, tiene una frase: Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, puntualizó en la conferencia matutina.