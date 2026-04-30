Pierde CFE 402 mdp en primer trimestre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 402 millones de pesos (mdp) en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un comunicado de la empresa estatal sobre su reporte.

“La CFE registró un resultado neto negativo por 402 millones de pesos; sin embargo, esto no significa una salida de flujo de efectivo para la empresa, sino solo un movimiento en una partida virtual”, indica el informe.

La Comisión no ha publicado su reporte financiero en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa que dirige Emilia Calleja Alor apuntó que con este resultado, en términos agregados, refleja una mejora de 97.5 % respecto de lo reportado durante el primer trimestre de 2025.

Señaló que, con relación al estado de situación financiera, los tres conceptos principales de activo total, pasivo total y patrimonio, mostraron un desempeño estable respecto del cierre 2025.

El valor del activo total de la CFE se ubicó en 3.0 billones de pesos, lo que valida su posicionamiento como la empresa más grande de México valuada por activos totales sin considerar a empresas pertenecientes al sector financiero.