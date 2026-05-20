Por caída de rayos han muerto 2 mil 470 personas

Entre 1998 y 2021, México registró 2 mil 470 muertes por caída de rayos, con el Estado de México como la entidad más afectada al concentrar 539 fallecimientos, seguido de Oaxaca, con 206; Michoacán, con 168; y Guerrero, con 133, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud retomados en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que advierte que este fenómeno atmosférico representa un riesgo subestimado, especialmente en comunidades rurales con alta vulnerabilidad social.

La investigación “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, elaborada por los académicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, y publicada en la revista Weather, Climate, and Society, presenta el primer mapa nacional que combina el peligro climático de tormentas eléctricas con factores sociales como pobreza, falta de infraestructura, rezago educativo y limitado acceso a servicios de salud.