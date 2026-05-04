Por qué se festeja el Día de la Santa Cruz

Este 3 de mayo, México se llenó de tradición con la celebración del Día de la Santa Cruz, una fecha que va más allá de lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad cultural y trabajo.

Aunque su origen se remonta al cristianismo, con el paso del tiempo esta conmemoración adquirió un significado único en el país, al vincularse con el gremio de la construcción. Hoy, la cruz no solo representa fe, sino también protección, esfuerzo y orgullo para miles de albañiles que la colocan en lo más alto de las obras como señal de bendición y esperanza.

La historia se remonta al siglo IV y está relacionada con Santa Elena, madre de Constantino, quien realizó una peregrinación a Jerusalén en busca de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.

El hallazgo se convirtió en un evento clave para la tradición cristiana y comenzó a conmemorarse cada 3 de mayo. Con el paso del tiempo, la celebración se transformó, integrando elementos culturales como la decoración de cruces, danzas y reuniones comunitarias.

En el país, esta fecha adquirió un significado especial al vincularse directamente con el gremio de la construcción. La cruz se adoptó como símbolo de protección en las obras, por lo que es común verla colocada en lo más alto de los edificios en proceso como una forma de pedir seguridad y éxito en los trabajos. Esta tradición convirtió al Día de la Santa Cruz en el Día del Albañil.