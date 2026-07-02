Por robo apresan a gerente de Banco del Bienestar

La investigación por el robo de cinco millones de pesos en una sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe, Nuevo León, derivó en la detención de tres personas, entre ellas la gerente de la institución bancaria, quien es señalada por las autoridades como presunta participante en la planeación del atraco.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que la empleada, identificada como Delia “N”, de 32 años, fue arrestada el pasado 25 de junio por el delito de resistencia de particulares. La mujer permanece en prisión preventiva en un reclusorio femenil, mientras el Ministerio Público (MP) continúa las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en el robo.

Como parte de las investigaciones, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Apodaca y San Nicolás de los Garza. En uno de los operativos fueron capturados Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50, quienes quedaron vinculados a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.