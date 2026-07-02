Preocupa rechazo de EUA a renovación del tratado comercial

El rechazo del gobierno de los Estados Unidos a la renovación automática del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) despertó preocupación entre diputados federales, quienes advirtieron riesgos y efectos negativos en el futuro.

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que el hecho de que la nación norteamericana haya anunciado que no suscribirá la opción de mantener el tratado por 16 años, reduce la vigencia del mismo a por 10 años: “Solo que será revisado año con año, pero el tratado no se termina, continúa otros 10 años porque así se firmó hace seis”.

Explicó que Estados Unidos pretendía modificaciones al tratado y presentó 54 observaciones que van desde la vaquita marina, la piratería, y otros casos concretos, en tanto que México presentó 13 casos para atenderlos y modificar el Tratado de Libre Comercio, como fue la cláusula 232 en materia de aranceles a productos mexicanos.

Advirtió que Donald Trump ha sido acérrimo detractor del T-MEC, por lo que llamó a considerar los efectos positivos que el trasado ha traído a las tres naciones.

Por su parte, el vicecoordinador económico del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Baja, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que la determinación de Estados Unidos da cuenta de una “anticipación estratégica” de ese país.

Senadores de Morena y de oposición confrontaron posturas respecto al resultado de las negociaciones del gobierno mexicano respecto a la vigencia de 10 años del T-MEC ya que el oficialismo dijo que se defendieron los intereses del país, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) calificaron de fracaso las negociaciones.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, descartó algún riesgo inmediato para México, al asegurar que el proceso aún no entra en una etapa de vigencia ni de renegociación formal.

El senador del PAN Ricardo Anaya dijo que “es una pésima noticia” la negociación del T-MEC con Estados Unidos porque “el peor enemigo de la inversión productiva, que es lo que genera los empleos, es la incertidumbre”.