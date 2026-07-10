Prepara gobierno acciones preventivas ante fenómeno de “El Niño”

El Gobierno de México alista acciones preventivas ante los posibles impactos del fenómeno meteorológico “El Niño”, entre esas, el alertamiento telefónico.

Indicó que de acuerdo con la información meteorológica, se espera que este año y 2027 “sea muy intenso” el fenómeno de “El Niño”, que es el calentamiento del océano Pacífico.

A través de un comunicado, mencionó que como consecuencia en el país pueden presentarse lluvias más intensas, particularmente en el norte de México hacia finales del año y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos.

Destacó la instalación de puestos de mando en todos los estados, primero en aquellos que tienen costa y después ya irá hacia el centro del territorio nacional.

Por su parte, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, aseguró que el Gobierno de México está preparado ante el fenómeno de “El Niño”. Destacó reuniones de coordinación entre las dependencias, el Plan DN-III, el Plan Marina y planes de auxilio “para atender a la población de manera inmediata”.