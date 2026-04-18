Presentan Plan de Procuración de Justicia 2026-2029

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció el fin de una etapa en la procuración de justicia federal y el inicio de una nueva enfocada en el trabajo de investigación, y de modernización de áreas operativas como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para perseguir los delitos que más lastiman a la sociedad como la desaparición de personas, feminicidio y extorsión.

La fiscal presentó este viernes su plan estratégico de persecución penal (2026-2029), en el que dio por terminada la era en la que las instituciones de seguridad pública respondían de manera fragmentada, individual e insuficiente.

Ante gobernadores, fiscales estatales y los integrantes del Gabinete de Seguridad, Godoy Ramos afirmó que nunca más una fiscalía opaca con burocracia dorada, sino una que se pone “al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados. Solo así podremos recuperar la confianza de la gente. Nunca más, nunca más, una fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

Anuncia modernización de la AIC

En el Centro Cultural del México Contemporáneo, la funcionaria anunció que además de fortalecer sus sedes en el interior del país, emprenderá de manera particular la modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo de investigación y operativo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que están desplegando personal de la FGR en los 61 municipios prioritarios del país para que las víctimas no tenga que recorrer enormes distancias a fin de buscar justicia.

Comentó que la “transformación ha llegado para dar resultados” ahora desde la FGR local, dijo, “haremos con los valores humanistas del pueblo”.

Desaparición

En materia de desaparición de personas, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, señaló que la institución actuará como soporte técnico científico, garantizando mejoras para para que la integración de las carpetas cumpla con los criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico para que se conviertan en carpetas que lleven a los culpables a la cárcel.

En este marco, respondió al Comité de Desaparición Forzada de la ONU “que en la actualidad, en nuestro país no existe una práctica generalizada en sistemática para la desaparición de personas”.

“Lo afirmamos de manera contundente. No tenemos nada que esconder, al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno, en los gobiernos de la cuarta transformación. El Gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la estrategia nacional de búsqueda de personas, con algunas acciones muy concretas e importantes. La puesta en marcha de la alerta nacional de búsqueda”, apuntó.

“Nuestro gobierno es producto de una lucha histórica y social en contra de las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos”, subrayó.