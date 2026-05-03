Primer Simulacro Nacional del 2026

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención en México, el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.

Este tipo de ejercicio busca mejorar las capacidades de reacción ante la eventualidad de un desastre natural, además de evaluar y actualizar los protocolos de seguridad existentes.

Los simulacros les permiten a las familias implementar hábitos de respuesta y construir planes de emergencia en sus hogares, además de establecer posibles rutas de evacuación.

Con el propósito de que todos los mexicanos se unan, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, hace la invitación a las personas de participar el próximo miércoles.

Registro

Para formar parte de este ejercicio nacional, puedes registrar tu inmueble de manera gratuita en el portal digital habilitado por el Gobierno de México.

Ingresa a la plataforma digital de “Simulacro Nacional” de la SSPC: https://simulacronacional.sspc.gob.mx

Selecciona tu entidad federativa, captura un correo electrónico, rellena el formulario correspondiente: designa un responsable o encargado, selecciona el tipo de inmueble, ingresa el rango de niveles del espacio, elige una hipótesis y escribe el número de personas que participarán y da clic en “siguiente” y sigue las indicaciones que se te harán llegar por correo electrónico.

En México, los fenómenos que generalmente provocan desastres son inundaciones, ciclones tropicales, incendios y sismos. En el portal se puede seleccionar el evento natural que se presente con mayor frecuencia en tu localidad.

Hipótesis de un sismo con magnitud 8.2

En caso de sismo, el ejercicio se desarrollará con base en una hipótesis general de un sismo con magnitud 8.2 en la costa de Guerrero, con un epicentro ubicado a 55 kilómetros al norte de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.