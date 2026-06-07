Priorizarán no deportar durante el Mundial

El “Zar de la Frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) centrará sus esfuerzos en garantizar la “seguridad nacional” y la protección del próximo Mundial de Futbol y no en la aplicación de las leyes migratorias.

“Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo”, señaló Homan y explicó que la prioridad de la misión “no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal”, sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.

No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo.

“Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto”, anotó Homan.

Al ser cuestionado sobre si el público general y los visitantes extranjeros procedentes de otros países deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, Homan insistió en que el enfoque de la agencia está exclusivamente blindado en la prevención de riesgos y la logística de protección.

“Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar”, concluyó el “Zar de la Frontera”.

Detienen a cinco personas en protesta

Por otra parte, detienen a cinco personas que quedaron detenidas en una protesta contra el ICE de Estados Unidos fuera de Delaney Hall, en el centro de detención migratoria de Nueva Jersey, que se ha convertido en centro de manifestaciones contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

ICE arrestó a cuatro manifestantes por, presuntamente, atacar a agentes de seguridad, obstrucción y amenazas, mientras que autoridades de Nueva Jersey detuvieron a una persona más por romper la ventana de un auto, informó este sábado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, en X.

El DHS y ICE compartieron imágenes de la protesta del viernes por la noche en la que agentes migratorios y policías detienen a manifestantes y los tiran al suelo, mientras algunos forcejean con los oficiales.

“Los alborotadores no nos van a ralentizar. La ley y el orden prevalecerán”, indica el video del DHS.

El centro de Delaney Hall, en la ciudad de Newark, ha concentrado protestas en los últimos días tras una huelga de hambre iniciada por una parte de los 300 inmigrantes que alberga el lugar para denunciar supuestas condiciones inhumanas.

Los agentes ya habían arrestado hace una semana al menos a 20 manifestantes por violar el toque de queda impuesto por el alcalde de Newark, Ras Baraka, tras disturbios entre manifestantes y agentes del ICE.

El alcalde Baraka anunció el martes pasado que pediría a los tribunales el cierre del lugar al acusar a la empresa privada que gestiona el centro, Geo Group, de “infringir desde el principio las leyes municipales y estatales”.

Pero el secretario Mullin avisó ahora que las “operaciones de ICE permanecen sin inmutarse”.

“Atacar y obstruir a agentes de ICE es un crimen y un delito grave. A cualquiera que agreda a los agentes lo perseguirán hasta la máxima extensión de la ley”, publicó en X.