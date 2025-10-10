Priscilla deja cubiertas de arena zonas peatonales

El fuerte oleaje y las marejadas que generaron los efectos del huracán “Priscilla”, categoría dos, en su desplazamiento cerca de las costas del Pacífico provocó que las banquetas y zonas peatonales de Mazatlán quedaran invadidas de arena, por lo que fue necesaria su limpieza y el levantamiento de 42 metros cúbicos de arena.

La formación de varios grupos de limpieza que se formaron con 122 trabajadores municipales se logró eliminar toda la arena arrastrada del mar por las inmensas olas en el malecón.

El fenómeno natural que el lunes pasado obligó a la capitanía del puerto a restringir la navegación y al Ayuntamiento cerrar los accesos de bañistas a las playas como medida de protección por el inmenso oleaje que se presentó, arrojo grandes cantidades de área a las banquetas y área peatonal del malecón.

Huracán deja serias afectaciones en Hidalgo

Así también, derivado de las lluvias ocasionadas por el huracán Priscilla, en el estado de Hidalgo se han contabilizado hasta el momento 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y 51 árboles caídos, uno de los cuales dejó como saldo la muerte de dos personas y dos menores lesionados al desplomarse sobre el vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, las afectaciones registradas abarcan la mayor parte del territorio. El incidente más grave ocurrió en Acaxochitlán, en las curvas de “La Herradura”, en el lugar conocido como Venta Quemada, donde un árbol colapsó sobre un automóvil y provocó la muerte de dos de sus tripulantes, mientras que dos menores fueron rescatados y trasladados al Hospital General de Tulancingo.