Procesan a excolaborador de García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por los delitos de delincuencia organizada y peculado relacionados con su implicación en el desvío de cinco mil millones de pesos del sistema penitenciario federal.

La institución ministerial señaló que el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó los datos de prueba suficientes para que el juez procesara al excoordinador de centros federales en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, señalado de suscribir contratos para desviar recursos públicos.

Durante la audiencia, el juez concedió a la FGR tres meses de plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), Molina Díaz presuntamente formó parte de una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.