Propone Claudia cambiar elección judicial a 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará al Congreso de la Unión la propuesta para cambiar la fecha de la elección del Poder Judicial, del 2027 al domingo 4 de junio de 2028 a nivel federal y local, además de modificaciones a la boleta para simplificar y permitir la participación de los mexicanos.

“Esta es la propuesta que estamos haciendo, como ven, es mover la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028; en caso de que haya revocación de mandato en el 2028 se hace el mismo día y en la misma casilla. Y hay algunas modificaciones que se hacen para facilitar la boleta por las características que tuvo la votación del 2025, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores para quien votamos, para quienes vamos a elegir que sea más sencilla la votación, pueda distinguirse quien propone a los candidatos”.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que el cambio de fecha propuesta permitirá que los electores no cambien de casilla para realizar su voto, como ocurriría si la votación se lleva a cabo en 2027.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que con el cambio de fecha las elecciones posteriores seguirán siendo concurrentes con los procesos ordinarios del 2030, 2033 y 2036 para renovar las vacantes que vayan generando.

Se actúa contra cárteles

En otro tema, la mandataria afirmó que nadie puede acusar a su gobierno no actúa en contra de los cárteles del narcotráfico, y ejemplo de esto, destacó, se han detenido a 50 mil personas por delitos de alto impacto a nivel nacional y se han enviado a 92 narcotraficantes a Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró que su gobierno ha actuado en contra de todos los grupos delictivos.

Calderón hizo acuerdo con grupo delictivo

En Palacio Nacional, y al recordar el operativo Rápido y Furioso en donde se permitió la entrada de armas de Estados Unidos al país, la presidenta acusó que el gobierno del expresidente Felipe Calderón abrió las puertas a agencias de la vecina nacion y que hizo un acuerdo con un grupo delictivo.

“Todos los que critican ahora, por qué no recuerdan el acuerdo que hizo Calderón con un grupo delictivo. No se les olvide”.

A derecha no le gusta soberanía

Además, la mandataria sostuvo que existen algunos sectores en Estados Unidos y en la derecha internacional a los que no les gusta la independencia y la soberanía de México.

Afirmó que “no les gusta un país independiente, soberano. Un país que cree en su pueblo, que no sigue los tratados internacionales, que trabaja todos los días por el bienestar de la gente. Un país que tiene dignidad, una presidenta que no baja la cabeza”.

Así también, acusó a la gobernadora Maru Campos de realizar acciones para impedir la marcha que realizó Morena en Chihuahua, para protestar por la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en dicha entidad, sin dar aviso al Gobierno de México.

Sin mencionar el nombre de la mandataria estatal, la presidenta hizo un llamado a todos los gobernadores para que permitan la manifestación libre y la libertad de expresión, a referirse a la marcha organizada por su partido.

Revisar descuentos en pensiones

Por otra parte, Sheinbaum Pardo se comprometió a revisar recortes que de manera injusta se estén aplicando a algunos jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la aplicación de la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

La mandataria indicó que pidió un informe a la CFE y Pemex de la cantidad de pensionados se les está aplicando esta nueva ley, y señaló que si hay algún error se corregirá.

Minimiza huelga y plantón de CNTE

Y al ser cuestionada sobre el plantón de la CNTE, la presidenta Sheinbaum minimizó la huelga nacional anunciada por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el próximo 1 de junio, 10 días antes de que inicie el Mundial de Futbol en el país.

Dijo que las movilizaciones las realizará un grupo de maestros y no la totalidad del magisterio, por lo que se mostró confiada en que se resolverán sus peticiones a través del diálogo.