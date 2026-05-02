Propone suspensión temporal de cobro en casetas

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso la suspensión temporal del cobro de peaje en casetas de cobro y la apertura de plumas, cuando se registre saturación vehicular que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y afecten la movilidad.

El líder priista advirtió dos riesgos principales en dichos casos: mayor probabilidad de accidentes, especialmente con transporte pesado debido a frenados constantes, y un incremento en la vulnerabilidad ante delitos, como robos o asaltos.

A través de una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, planteó la medida para garantizar la liberación temporal del tránsito en casetas de peaje.

De acuerdo con la iniciativa, será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la encargada de establecer la normatividad administrativa correspondiente, mediante criterios técnicos, parámetros y procedimientos claros que garanticen que esta medida sea excepcional, temporal y plenamente justificada.

“Esta iniciativa busca establecer en la ley un mecanismo claro, objetivo y verificable para liberar el tránsito cuando las condiciones lo exijan. No se trata de eliminar el modelo de concesiones, sino de introducir racionalidad operativa y justicia para las y los usuarios”, afirmó.

Rubén Moreira advirtió que las carreteras de cuota enfrentan desafíos operativos que afectan su eficiencia, seguridad y legitimidad social. Y uno de los principales problemas es la congestión en casetas, particularmente en fines de semana largos, temporadas vacacionales y horas pico.