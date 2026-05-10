Proponen a Irán y a EU que Rusia almacene el uranio

El presidente ruso, Vladímir Putin, insistió el sábado a Irán y Estados Unidos en la propuesta de almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní, puesto sobre la mesa en sus negociaciones de paz, algo que recordó que Moscú ya hizo en 2015.

“Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”, dijo el líder ruso en rueda de prensa.

Además, añadió que Moscú desea seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como es el caso de la central de Bushehr en la costa del golfo Pérsico.

Recordó que en 2015 Moscú llegó a almacenar uranio iraní, lo que fue aceptado por todas las partes, incluido Israel; pero después EU endureció su postura y seguidamente la propia República Islámica rechazó tal opción y apostó por almacenar el uranio de manera conjunta en territorio nacional.

“Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni EU ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos”, señaló.

Putin advirtió que en caso de que el conflicto entre Washington y Teherán se agudice y conduzca “a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”.

También reconoció que el conflicto ha colocado a Moscú “en una difícil situación”, ya que mantiene “buenas relaciones” con Teherán y “amistosas relaciones” con los países del golfo Pérsico.