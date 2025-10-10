Proponen eliminar ISR al aguinaldo

El diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, presentó el pasado miércoles 8 de octubre una iniciativa llamada “aguinaldo completo” que consiste en eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) de esta prestación laboral.

“No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30 % del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México”, dijo el legislador.

Detalló que con el proyecto serían beneficiadas más de 30 millones de familias con solo el 0.2 % del Presupuesto quienes, resaltó, pagan todos los días ISR, IVA al ir a una tienda, IEPS al consumir gasolina o diésel y tarifas de CFE y servicios hídricos.

De acuerdo con Tejeda Cid, el aguinaldo es una prestación que le pertenece “completita” a los trabajadores porque “ya lo trabajaron, todo el año lo trabajaron, es libre, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún gestor y no necesitan que vayan los servidores de la nación”