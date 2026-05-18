Proponen específicas zonas de transporte por app en aeropuertos

El diputado Fausto Gallardo García propuso adicionar un párrafo al artículo 65 de la Ley de Aeropuertos, a fin de que las reglas de operación de las terminales aéreas incluyan zonas específicas de ascenso y descenso para personas usuarias que contraten servicios de transporte terrestre mediante plataformas digitales o aplicaciones tecnológicas.

Explicó que lo que busca es sentar bases legales claras para la operación de estos servicios contratados mediante aplicación en los aeropuertos.

“El objetivo es optimizar la organización, seguridad y eficiencia en la movilidad en los aeropuertos y brindar certeza jurídica a las acciones implementadas, fortalecer la gestión aeroportuaria y mejorar la experiencia de las y los usuarios en un entorno de creciente demanda de servicios de transporte digital”, expuso.

Subrayó que en diversos aeropuertos como el de la Ciudad de México se han definido espacios para el ascenso y descenso de pasajeros que utilizan dichas plataformas para su transportación terrestre, pero carecen de sustento jurídico explícito, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y aplicación, y algunos de esos espacios tienen condiciones limitadas en accesibilidad, funcionalidad y seguridad.

En la actualidad, señala, no hay un parámetro que defina con certidumbre el margen bajo el cual funcionará dicho instrumento respecto del uso de servicios de transporte terrestre contratados por aplicaciones móviles o plataformas digitales.