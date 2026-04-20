Proponen impedir salida del país a los deudores

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con el fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional.

La propuesta busca “proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento”, por lo que se plantea vincular el RNOA con la Ley de Migración para asegurar que su bienestar se cubra de forma prioritaria al garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.

La iniciativa establece que “las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales”.

Garantizar bienestar de la infancia

Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.

Finalmente, los senadores del PVEM urgieron a garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias siga afectando a millones de familias en el país.