Protestan jóvenes contra Rosario Piedra

Jóvenes de Somos Impacto exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al grito de “¡Rosario Piedra, renuncia!” y “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, al acusar abandono y traición frente a la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas en México.

Durante una protesta en la sede de dicho organismo dirigido por Piedra, los manifestantes señalaron que la CNDH ha dejado de acompañar a víctimas y familiares y, por el contrario, actúa en defensa del Estado. “La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la alerta del Comité contra la Desaparición Forzada, y protegiendo al Estado en lugar de confrontarlo”, afirmó Daniel Hernández Trejo, integrante de Somos México.

La movilización se realizó frente al Centro de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, donde colocaron una manta con la exigencia de renuncia y montaron una intervención simbólica con montones de tierra, zapatos y prendas de vestir para representar la ausencia y el dolor de las familias buscadoras.

Crisis de desapariciones

Hernández Trejo sostuvo que la crisis de desapariciones es “generalizada y documentada” y no una percepción. “Más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas son cifras oficiales, no un discurso. Los hechos están ahí y son imposibles de negar”, dijo.

El vocero también refutó la postura de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el fenómeno pertenece al pasado. “La desaparición forzada de personas no es un asunto del pasado. Es un problema del presente y que este régimen ha agravado”, aseguró.

En este sentido, indicó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron más de 54 mil desapariciones, cifra que —afirmó— supera a la de administraciones anteriores en conjunto. Además, en el primer año del actual gobierno desaparecen en promedio 40 personas al día.