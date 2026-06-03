Publican reforma judicial y nulidad de elecciones

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que este lunes fueron publicados en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos que dan vigencia a la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, la nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera y las modificaciones legales sobre integridad de candidaturas, disposiciones que entraron en vigor este martes.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que las reformas fueron difundidas dentro de los plazos constitucionales establecidos para la adecuación de la normatividad electoral rumbo a los próximos procesos comiciales.

Entre los decretos publicados se encuentra la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial; la incorporación de un inciso a la Base VI del artículo 41 constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera; así como modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas.

Castillo destacó que la entrada en vigor de estos cambios se dará a partir de mañana, una vez cumplidos los plazos previstos por la Constitución para la actualización de las reglas electorales.

Con estas modificaciones quedan formalmente incorporados al marco jurídico los cambios aprobados por el Congreso de la Unión en materia judicial y electoral, los cuales deberán ser observados por las autoridades competentes en la organización y calificación de los procesos electorales futuros.