Qué pasará si no se vincula línea telefónica

Desde el pasado 9 de enero entraron en vigor nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación que obligan a todos los usuarios de telefonía móvil a vincular su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta disposición aplica sin excepción a líneas de prepago y pospago, así como a dispositivos con SIM física o eSIM.

No cumplir con este requisito dentro del plazo establecido tendrá consecuencias inmediatas. A partir del 1 de julio de 2026, las operadoras podrán suspender las líneas que no estén registradas correctamente. Esto implica que el usuario perderá acceso a funciones clave como llamadas de voz, mensajes de texto y datos móviles (internet, aplicaciones, WhatsApp).

Aunque el teléfono no quedará completamente inutilizado, solo permitirá llamadas de emergencia (como el 911) y algunas funciones limitadas relacionadas con la operadora.

Cabe recalcar que el número no se cancelará ni se perderá, solo permanecerá suspendido hasta que el usuario complete el registro correspondiente.