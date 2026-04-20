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Qué pasará si no se vincula línea telefónica

Abril 20 del 2026
El objetivo es eliminar el anonimato en el uso de celulares. Cortesía
El objetivo es eliminar el anonimato en el uso de celulares. Cortesía

Desde el pasado 9 de enero entraron en vigor nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación que obligan a todos los usuarios de telefonía móvil a vincular su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta disposición aplica sin excepción a líneas de prepago y pospago, así como a dispositivos con SIM física o eSIM.

No cumplir con este requisito dentro del plazo establecido tendrá consecuencias inmediatas. A partir del 1 de julio de 2026, las operadoras podrán suspender las líneas que no estén registradas correctamente. Esto implica que el usuario perderá acceso a funciones clave como llamadas de voz, mensajes de texto y datos móviles (internet, aplicaciones, WhatsApp).

Aunque el teléfono no quedará completamente inutilizado, solo permitirá llamadas de emergencia (como el 911) y algunas funciones limitadas relacionadas con la operadora.

Cabe recalcar que el número no se cancelará ni se perderá, solo permanecerá suspendido hasta que el usuario complete el registro correspondiente.

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