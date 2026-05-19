Quedan atrapados jornaleros entre balacera

La mañana del lunes, habitantes del municipio de Charapan, Michoacán, quedaron entre el fuego cruzado de una serie de enfrentamientos entre grupos armados que se extendieron hasta la zona agrícola de la MesetAa Purépecha.

De esos choques a tiros, no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, videos que han compartidos algunos habitantes dan cuenta del terror que han vivido las familias en su lugar de trabajo a plena hora del día.

En las imágenes se aprecia cómo varios cortadores de aguacate oyen los disparos, se resguardan tras los árboles y una camioneta, toman sus herramientas y corren por el huerto para ponerse a salvo.

Uno de los grupos armados incendió dos vehículos de carga y los atravesó en un punto carretero, para impedir el arribo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que desplegaron un operativo para restablecer el orden.