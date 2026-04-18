Quiénes integran Comisión Nacional de Elecciones

Morena anunció este jueves que Citlalli Hernández Mora presidirá la Comisión Nacional de Elecciones rumbo al proceso electoral de 2027, un cargo nuevo en el partido, ya que ese órgano de dirección usualmente ha sido colegiado –sin presidencia nombrada— y quien ha ejercido como vocero ha sido el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

A este anuncio por parte de la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, le antecede una crisis marcada en la alianza entre el partido guinda, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Estos dos últimos han pedido condiciones de igualdad para sus aspirantes en las encuestas que organice Morena rumbo a la elección de candidaturas para gobernadores, alcaldes y diputados federales en 2027; ante el desdén que desde la dirigencia de Morena se ha presentado tras la discusión de la reforma electoral, donde los partidos aliados se sintieron afectados y finalmente decidieron no acompañarla.

Declaraciones por parte de líderes del PT y del Verde con respecto al desencanto con la alianza han sido muchas. Destacan particularmente las del senador Luis Armando Melgar (PVEM), quien expresó que la definición de ellos es ser aliados de Morena, “no una extensión de Morena”.

¿Qué es y quiénes integran?

Morena, como todos los partidos políticos, genera este órgano de manera temporal en cada proceso electoral. De acuerdo con los estatutos de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones tiene cinco integrantes, dos de ellos son quienes presiden el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Secretaría General del mismo; tres más son la Secretaría de Organización y dos consejeros nacionales.

Por lo tanto, para el proceso electoral de 2027, la Comisión Nacional de Elecciones debería integrarse por Luisa María Alcalde, como presidenta del partido; Carolina Rangel, secretaria general; Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización; y dos consejeros nacionales elegidos por el Consejo Nacional.

Al inicio de cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibe por parte de cada partido la lista de las personas que integraran este órgano, encargado de llevar a cabo los procesos de selección internos de aspirantes y la designación de precandidatos.