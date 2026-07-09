Ramírez Marín levanta mano para presidir Senado

En medio del jaloneo entre senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República a partir del próximo 1.º de septiembre, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, levantó la mano para asumir dicha responsabilidad.

En entrevista, propuso que Morena le ceda la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el próximo año legislativo, al considerar que la alianza entre ambas fuerzas políticas se ha consolidado y que ha llegado el momento de compartir esa responsabilidad.

Dijo que existe la posibilidad de que Morena comparta la conducción del Senado con sus aliados, luego de varios años de trabajo conjunto en el Congreso.

“Yo creo que existe esa posibilidad, en la medida en que se han ido consolidando estas alianzas, hemos ido compartiendo muchos momentos y hemos superado muchas diferencias”, indicó.

Argumentó que en el caso de que Morena decida abrir esa posibilidad, él cuenta con la experiencia y trayectoria para asumir la presidencia de la Mesa Directiva.