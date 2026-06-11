Ratifican a Lazzeri como embajador mexicano en EUA

Con 27 votos a favor y ocho en contra, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pleno de la Comisión Permanente ratificó a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos, en relevo de Esteban Moctezuma Barragán, quien acaba su cargo asumido en febrero de 2021.

En tribuna, el presidente de la Primera Comisión de la Permanente, Alejandro Murat, sostuvo que la designación responde a la complejidad de una relación bilateral que abarca temas comerciales, financieros, consulares, fronterizos y de seguridad.

Durante el debate, panistas y priistas criticaron la política exterior del gobierno federal, destacaron las tensiones con EE. UU. y sacaron a relucir el tema de los presuntos vínculos de políticos de Morena con el narcotráfico.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, acusó al PAN y al PRI de oponerse al nombramiento por alinearse con “la derecha norteamericana” y favorecer el injerencismo contra México.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó la propuesta para Estados Unidos al considerar que Lazzeri no pertenece al Servicio Exterior Mexicano y carece de experiencia diplomática.

En entrevista de medios luego de rendir protesta ante la Comisión Permanente como representante diplomático, Lazzeri Montaño sostuvo que México, Estados Unidos y Canadá necesitan el tratado comercial porque con él “somos más fuertes”.

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descarta que su país no renueve el T-MEC porque “no lo necesita”, Lazzeri, aseguró que hay que mantener la “cabeza fría”.

“La presidenta lo dice, cabeza fría ante todo. Lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, la segunda ronda, hay otra tercera ronda el 20 de julio. Entonces nosotros seguimos trabajando. Al final estamos convencidos de que tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países”, afirmó.