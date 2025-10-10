Raymond provoca inundaciones en Guerrero

Las lluvias de la Tormenta Tropical “Raymond” provocaron inundaciones, el arrastre de automóviles y la caída de árboles en distintos municipios de Guerrero.

El impacto más fuerte de la Tormenta Tropical “Raymond” fue el municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande. Ahí las lluvias inundaron las calles del centro, en el primer cuadro de la ciudad el agua subió hasta los 50 centímetros.

El agua se metió en vehículos, comercios y casas; la corriente tumbó motocicletas.

Mientras que en varias colonias las corrientes de agua inundo calles, vehículos y arrastró a otros.

En la colonia Vicente Guerrero la corriente arrastró un taxi que quedó inundado en media calle , el taxista logró salir del vehículo y ponerse a salvo.

La intensa lluvia en Zihuatanejo comenzó alrededor de las 12 de la tarde, casi al mismo tiempo de que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical 17-E evolucionó a tormenta tropical Raymond y que estaba unida justo frente a las costas de Zihuatanejo.

De acuerdo al SMN “Raymond” se localiza a 124 kilómetros al sur-sureste del municipio de Tecpan y a 190 al sur-sureste de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

La Secretaría de Educación Guerrero ordenó la suspensión de clases en todos los niveles y en los dos turnos.

Estados que se verán afectados

Las autoridades prevén que Raymond, en combinación con una zona de baja presión en el Golfo de México, cause lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán y Veracruz; lluvias intensas en Colima, Oaxaca y Chiapas, y fuertes en regiones del centro y sureste del país, además de Campeche y Quintana Roo.

De continuar con su trayectoria, Raymond podría impactar como depresión tropical en las costas de La Paz, Baja California Sur, la tarde del sábado, advirtió Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN en conferencia de prensa.