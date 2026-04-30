Reafirma Maru Campos compromiso con legalidad

La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) reiteró su compromiso de desempeñarse siempre en el marco de la ley y trabajar de manera coordinada con las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de derecho.

Ante los recientes señalamientos que se han hecho de las investigaciones del narcolaboratorio en el municipio de Morelos en la Sierra Tarahumara, afirmó la mandataria que las indagatorios siguen su curso y recordó que el gobierno del estado creó una Unidad Especializada que ya reportó sus primeros resultados.

Transparencia

“Mantendremos la coadyuvancia con las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República” y se proporcionará información con transparencia y puntualidad para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de abril, así como determinar sus causas y responsables, especificó en la ceremonia de Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Delegación Delicias, que presidirá Javier Alvídrez Morales.

Condiciones de vida digna

Campos Galván comentó que el ejercicio más acabado de la soberanía, es garantizar condiciones de vida dignas. “Calles seguras, certeza para los negocios y tranquilidad para las familias”, expresó ante representantes de la iniciativa privada, política y social de la región centro-sur del estado.

Enfrentará el crímen

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”, aseguró.

Y precisó: “A las familias chihuahuenses les reiteramos que comprendemos nuestra responsabilidad irreductible de garantizar la paz. Es nuestro deber, pero también una responsabilidad patriótica”.

Además, manifestó que Chihuahua ha demostrado históricamente su capacidad de salir adelante, por lo que su administración mantendrá firme el compromiso de avanzar, sin descanso, por la paz y el bienestar de las familias del estado.