Realizan foro sobre democratización

Con la participación de prestigiosos especialistas, académicos y actores del ámbito educativo, se llevó a cabo el Foro Nacional: Un momento para la educación y la democracia, un espacio de diálogo para analizar la crisis educativa y el papel del magisterio en su transformación.

El coordinador del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS), el maestro Ricardo Aguilar abrió el foro destacando que “es importante defender la soberanía nacional ante cualquier amenaza de intervención. Es parte de nuestra vocación pedagógica, es nuestro origen”.

También señaló que “el SNTE tenía la oportunidad histórica de convertirse en un verdadero espacio democrático, participativo y plural pero ocurrió lo contrario. Hay que decirlo sin rodeos: les han dado la espalda a los trabajadores y a la educación. Se han dedicado a la politiquería, sin respuesta y propuesta”.

Alertan sobre la escasez docente a nivel global

Durante el foro, que contó con la presencia de más de medio millar de docentes de 21 estados, Rosa Wolpert, representante de Unesco en México, alertó sobre la escasez docente a nivel global y la brecha entre la formación y las nuevas demandas educativas. Señaló que muchos docentes enfrentan aislamiento profesional y destacó la necesidad de fortalecer la colaboración, la mentoría y el desarrollo continuo, así como de revalorar socialmente la profesión.

Sylvia Schmelkes, una de las voces más influyentes de la investigación educativa en América Latina, advirtió que México no solo enfrenta rezagos históricos, sino retrocesos en indicadores clave.

La investigadora María de Ibarrola, del Cinvestav, destacó que una verdadera transformación educativa requiere una profesionalización sólida del magisterio, así como nuevas formas de organización y participación.

En tanto, Antonio Paoli Bollio, un ícono en México por el modelo educativo que promueve “educar y vivir en los valores”, se refirió a los pueblos originarios de Chiapas en donde le ha tocado vivir parte de su vida y en donde ha compartido junto a ellos el rescate de su historia para aplicarlo al futuro de la educación en México.

Finalmente, Tomás Miklos subrayó que México ha vivido múltiples reformas sin cambios de fondo. Señaló que el reto es transformar el sistema educativo desde su base, incluyendo el rol del docente, que debe evolucionar hacia funciones de mentoría en un contexto de transformación digital. “El futuro no se espera, se construye”, afirmó.