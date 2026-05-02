Realizan simulacro de toma de rehenes en Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, de manera conjunta con otras instituciones, realizó dos simulacros de incidentes de alta complejidad en el puerto de Veracruz.

El primer escenario que enfrentaron fue la presencia de hombres armados en instalaciones portuarias, donde tomaron como rehenes a varias personas; y la atención del arribo de un buque mercante con presunta carga radiológica y presencia de individuos armados a bordo.

Los dos simulacros controlados se efectuaron en el recinto portuario de Veracruz, en conjunto con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), Capitanía de Puerto de Veracruz, la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La institución naval explicó que los ejercicios buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de alta complejidad y consolidar la coordinación entre autoridades responsables de la seguridad marítima y portuaria.

El primero de los ejercicios se desarrolló bajo el supuesto de un incidente de seguridad en instalaciones portuarias, en el que se simuló la presencia de personas armadas que mantenían retenidos a civiles al interior de un inmueble.

El segundo ejercicio correspondió a un escenario de riesgo Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear, en el que se simuló el arribo de un buque mercante con presunta carga radiológica y presencia de individuos armados a bordo.