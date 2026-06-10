Rechaza Añorve vínculos con bloqueos de normalistas

El senador Manuel Añorve Baños (PRI) rechazó haber financiado a los normalistas de Ayotzinapa y acusó al gobierno de pretender desviar la atención con señalamientos “inverosímiles”.

“Está fuera de lugar y es una gran mentira. Quieren involucrarme en esas narrativas para desviar la atención, pero por supuesto que yo no lo voy a permitir”, advirtió.

Trayectoria

Dijo que su trayectoria política es pública y congruente a lo largo de varias décadas, por lo que decir que él está detrás del bloqueo de estudiantes de la Normal Isidro Burgos “es una estupidez”.

“No hay argumentos, no hay elementos, no hay manera. O sea, mi historia habla por mí mismo. Nunca he estado cerca de la CNTE ni de los normalistas de Ayotzinapa”, subrayó.

Ofensiva de la 4t

Afirmó que este señalamiento en su contra es parte de una ofensiva del gobierno de la 4T por sus críticas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, y también responde a la derrota que el PRI le propinó a Morena en Coahuila.

“Ayotzinapa y la CNTE siempre ha sido apoyados por la 4T y siempre les han pedido el apoyo para sus campañas”, explicó.