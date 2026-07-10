Rechaza Jufed propuesta de Lenia

Tras la discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la Contradicción de Criterios 49/2026, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) externó su postura para que se preserve la protección de los recursos de la subcuenta de retiro en las Afores de trabajadores fallecidos, en favor de sus beneficiarios.

La semana pasada, por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los recursos provenientes de las cuentas individuales de retiro entregados a los beneficiarios no deben pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Patrimonio

Al estimar que forman parte del patrimonio generado por el trabajador fallecido y tienen como finalidad brindar protección económica a quienes fueron designadas como beneficiarias.

En un comunicado, la Jufed señaló que el debate jurídico que se ha suscitado a raíz de las propuestas que buscan gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores “heredadas”, así como los planteamientos para gravar herencias y legados, resaltan la necesidad de contar con juzgadores con un profundo sentido de la equidad y la legalidad.

“Los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora generó con su esfuerzo diario, cuya finalidad es brindar estabilidad y protección económica a su familia tras su fallecimiento”, detalló la Jufed en un comunicado.

Visiones impositivas

Indicó que la impartición de justicia no debe responder a visiones impositivas que ensanchen las desigualdades bajo una óptica recaudatoria, sino a la salvaguarda de los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la seguridad social de los mexicanos.

La Jufed rechazó que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos.