Rechaza Montiel posible candidatura de Inzunza

Sobre la posibilidad de que el senador Enrique Inzunza Cázarez se convierta en candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Reyes Montiel, reiteró que todos sus candidatos deberán tener “una trayectoria intachable”, por encima de las posibilidades de ganar que tengan en las encuestas.

Cuestionada sobre los dichos del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, quien afirmó que el senador no está descartado para participar si fuera su deseo hacerlo.

Lo mismo sobre el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos acusados por el gobierno de Estados Unidos de supuestamente tener nexos con el crimen organizado.

Al respecto, Ariadna Montiel precisó que aún no tiene conocimiento de que alguno de ellos tenga aspiraciones para competir en la interna del partido para el gobierno de Sinaloa, por lo que no quiso posicionarse en descartarlos o no, de momento.

Por nepotismo, descartan a Saúl Monreal

Así también, la nueva presidenta nacional de Morena descartó al senador Saúl Monreal Ávila para contender por la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, debido a que la entidad actualmente está gobernada por su hermano David Monreal Ávila.

Denuncias por bloqueos panistas

Así también, adelantó que el partido guinda que dirige presentará denuncias administrativas y electorales en contra de quien resulte responsable por el bloqueo de vías de comunicación y la propaganda panista expuesta en edificios de gobierno con las que Chihuahua recibió a sus liderazgos este sábado, cuando se dieron cita para movilizarse en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Montiel Reyes advirtió que las acciones que exigen la renuncia o licencia de la gobernadora panista no están desgastando al movimiento ni a los cuadros que este podría postular rumbo a la gubernatura, en 2027.

Ingreso de “El Travieso” Arce

Además, Ariadna Montiel se posicionó en contra de aceptar la entrada y una posible candidatura del exboxeador Jorge “El Travieso” Arce al partido guinda, no solo por su pasado político, sino por haber sido acusado de delitos graves.

La dirigente morenista afirmó que la decisión de incluirlo o no será de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a cargo de Citlalli Hernández, pero con decisiones colegiadas.