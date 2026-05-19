Rechaza PRI y MC recorrer elección judicial a 2028

Partidos políticos y legisladores de oposición reaccionaron en contra de posponer la elección judicial hasta 2028, bajo el argumento de que deberían cancelarse estos comicios judiciales.

La dirigencia nacional del PRI advirtió que la segunda parte de la elección judicial, prevista originalmente para 2027 y que será pospuesta para 2028, debe cancelarse.

En un mensaje en redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afirmó que la propuesta del Ejecutivo para aplazar un año la elección judicial demuestra el fracaso de la reforma judicial.

“Se los dijimos: la reforma judicial fue un error gravísimo. Advertimos que destruiría la impartición de justicia y que, además, sería prácticamente imposible de implementar en los términos en los que fue planteada”, condenó.

“Hoy, este gobierno de cuarta no tiene otra opción más que postergar la elección hasta 2028, en un intento desesperado por ocultar el fiasco en el que convirtieron al Poder Judicial”, señaló.

Echar atrás reforma: MC

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, pidió “echar atrás” la reforma al Poder Judicial, a la que se refirió como “nefasta”.

De acuerdo con la legisladora emecista, el Poder Ejecutivo, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, admitió que es dueño del Poder Legislativo y que tiene la facultad de mover libremente la fecha de elección de jueces.

La también diputada emecista, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que esta propuesta refleja una reforma mal hecha y “aprobada al vapor”.