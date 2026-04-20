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Rechaza UNAM ofensiva militar de EUA e Israel

Abril 20 del 2026
La máxima casa de estudios sostuvo que la violencia, en cualquier de sus formas, es inadmisible. Cortesía
La máxima casa de estudios sostuvo que la violencia, en cualquier de sus formas, es inadmisible. Cortesía

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su rechazo al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, originado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero.

En un pronunciamiento del Consejo Universitario, la máxima casa de estudios sostuvo que la violencia, en cualquier de sus formas, es inadmisible y contraria a los valores fundamentales que sustentan la coexistencia entre naciones.

Principalmente, reprobó que esta agresión militar se convierta en una amenaza a la seguridad, la dignidad y la vida de las personas.

“La comunidad universitaria apela a lo establecido en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que mandata a los Estados a abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia de cualquier otro Estado o nación”, agregó.

Llaman a mantener tregua vigente

La UNAM exhortó a consolidar esfuerzos de todas las partes para mantener la tregua vigente desde el pasado miércoles 8 de abril e hizo un llamado a abrir y mantener canales diplomáticos para alcanzar acuerdos y “lograr una paz duradera”.

En ese sentido, pidió respetar los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, con el fin de garantizar la protección de la población civil.

Por ello, reiteró su compromiso con la convivencia pacífica y el respeto irrestricto a la vida, valores que, aseguró, guían la labor académica y social, privilegiando el diálogo y la diplomacia.

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