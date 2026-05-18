Rechazan aumento salarial del 9% y se va a huelga

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó reanudar la huelga nacional y endurecer su jornada de movilizaciones contra el Gobierno Federal, durante la clausura de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), que concluyó durante la madrugada de este domingo en la capital del país.

Demandas

En el resolutivo final, la dirigencia magisterial acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener “oídos sordos” frente a sus demandas centrales y ratificó su exigencia de abrogar la Ley del Issste de 2007, eliminar la reforma educativa “Peña-AMLO-Sheinbaum” y rechazar el incremento salarial de 9 % anunciado para el magisterio.

“De manera unitaria vamos a salir a reanudar la huelga nacional”, señalaron los dirigentes durante la clausura de la ANR.

La CNTE sostuvo que el aumento salarial “es raquítico para la inflación” y que no representa una verdadera revalorización del magisterio. Además, acusó al Gobierno Federal de no presentar respuestas concretas a su pliego petitorio y calificó como “una burla” las posiciones expresadas en las conferencias mañaneras.

En el mensaje final, los dirigentes magisteriales señalaron que el contexto del Mundial 2026 abrirá “una ventana” para fortalecer las protestas y presionar al gobierno a atender sus exigencias.

Confirma paro nacional indefinido

La CNTE acordó estallar el paro nacional indefinido de labores el próximo 1 de junio de 2026; mientras que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciará su paro desde el 25 de mayo.

Tras concluir la asamblea nacional representativa de las secciones sindicales que integran la CNTE, también se estableció que la mayoría de las protestas y movilizaciones se concentrarán principalmente en cada uno de los estados, y en menor proporción en la Ciudad de México.

“Las y los delegados de las diferentes Secciones Democráticas aglutinadas a la CNTE, expresaron el sentir y mandato de las bases movilizadas, ratificando la continuidad de la jornada de lucha y la huelga nacional, ante la falta de respuestas concretas del Estado a las demandas centrales del magisterio y del pueblo trabajador”, informó.