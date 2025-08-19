﻿﻿
Recibe Mérida distintivo

Agosto 19 del 2025

La capital del estado de Yucatán, Mérida, recibió el distintivo Ciudad por el Comercio Justo, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN), quien se comprometió a construir una economía basada en la equidad y la justicia, el empoderamiento de los productores y llevar los beneficios a todos sus habitantes.

Para lograr el objetivo se realizó la instalación del Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad, donde sus integrantes firmaron los 10 principios del comercio que buscan generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

“El comercio justo que proponemos es un ganar ganar para todas y todos. Es comprar de forma justa para que más familias vivan con dignidad. Es respetar el trabajo de la gente, valorar nuestra tierra y consumir de forma responsable”, expresó la presidenta municipal.

Dijo que se trata de crear oportunidades para organizaciones productoras marginadas, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, garantizar la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, y la libertad de asociación.

