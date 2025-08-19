Recibe Mérida distintivo

La capital del estado de Yucatán, Mérida, recibió el distintivo Ciudad por el Comercio Justo, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN), quien se comprometió a construir una economía basada en la equidad y la justicia, el empoderamiento de los productores y llevar los beneficios a todos sus habitantes.

Para lograr el objetivo se realizó la instalación del Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad, donde sus integrantes firmaron los 10 principios del comercio que buscan generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

“El comercio justo que proponemos es un ganar ganar para todas y todos. Es comprar de forma justa para que más familias vivan con dignidad. Es respetar el trabajo de la gente, valorar nuestra tierra y consumir de forma responsable”, expresó la presidenta municipal.

Dijo que se trata de crear oportunidades para organizaciones productoras marginadas, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, garantizar la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, y la libertad de asociación.