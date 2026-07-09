Reciben 12 quejas por fraude cada minuto

La llegada de 12 quejas de fraudes financieros cada minuto durante el primer trimestre de 2026 a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un gran foco rojo que debe analizarse desde el punto de vista del sector privado y del público, ya que todos los sectores de la población están siendo atacados con éxito, señaló la firma especializada Rematika Analitika.

Esta empresa considera que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), combinado con el respaldo de especialistas, puede ayudar a reducir los riesgos para sectores como el inmobiliario y, en general, para el uso de instrumentos financieros.

Litigios

Jennifer Ramos, directora de la empresa dedicada al análisis del mercado de remates hipotecarios bancarios y a proporcionar información judicial a potenciales inversionistas, señaló que actualmente hay alrededor de 5.2 millones de inmuebles, desde vivienda de interés social hasta residencial, inmersos en litigios en México.

A esto se liga el incremento que está teniendo lugar en las quejas ante la Condusef por fraudes. Ramos explicó que, históricamente, cuando la economía enfrenta periodos de ajuste económico, estancamiento o alta inflación, aumenta el número de fraudes en todas las modalidades.

“En el caso específico del sector inmobiliario, las transacciones y toda la documentación deben migrar a lo digital, deben ser respaldadas y analizadas con expertos y la Inteligencia Artificial.

“Por supuesto que también lo que hace falta en el país en general para disminuir estas tasas de fraudes son: una mayor educación financiera que anticipe el hecho de que los mensajes son muy similares a los de instituciones reales y esto está generando que cada vez más empresas se vean expuestas”, sentenció Ramos.