Reciben morenistas a delegación cubana para homenajear a Castro

El “Grupo de Hermandad México-Cuba” de la Cámara de Diputados, integrado por legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recibió a una delegación cubana en el recinto legislativo de San Lázaro, pocos días después de que la bancada guinda se deslindó de un pronunciamiento en respaldo a Raúl Castro, imputado en EUA por asesinato.

Amistad

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Dolores Padierna, dijo al presidir este evento que las relaciones entre Cuba y México rebasan “por mucho” los valores que encierra la palabra amistad.

En su participación, la morenista reconoció al expresidente cubano Fidel Castro, pues aseguró que su obra y pensamiento “iluminan tiempos oscuros”.

Raúl Castro ícono de la izquierda

Sobre Raúl Castro, quien fue recientemente acusado en EUA por el derribo de dos aviones estadounidenses el 24 de febrero de 1996, Padierna aseguró que “ha sido un ícono de la izquierda a lo largo de muchos años, un símbolo de la Revolución socialista en América Latina”.

En el encuentro de este miércoles, en donde asistieron diputados cubanos como Luis Morlote Rivas y Yusuam Palacios Ortega, así como el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, los diputados guinda resaltaron “la defensa del pueblo cubano a través de la solidaridad”.