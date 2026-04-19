Reconocen al perro Caramelo como raza nacional

El famoso perro “amarillo” que todos hemos visto en la calle alguna vez, ha sido reconocido por la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México (Propaem) como una raza mexicana, ahora conocida como “Caramelo”.

A través de una publicación en Facebook, la dependencia compartió una imagen en la que incluyó al ahora bautizado “perro Caramelo” en la lista de Razas de perro mexicanas, junto a ejemplares históricos como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh.

Este suceso reconoce al clásico lomito color miel como uno de los perros más representativos de México y también da paso a que entre la sociedad se valore la importancia de los perritos mestizos.