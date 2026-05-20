Reconocen alarma por brote de ébola en el Congo

El martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró “profundamente preocupado por la amplitud y rapidez” de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo.

“Convocaremos hoy (martes) al comité de emergencias para que nos aconseje sobre recomendaciones temporales”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en el segundo día de la asamblea anual de los Estados miembros de la OMS.

La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia de ébola, que provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En el último medio siglo el virus ha dejado más de 15 mil muertos en África. No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote.

La actual epidemia en la República Democrática del Congo (RDC) parece haber causado ya 131 decesos reportados y 513 casos sospechosos, afirmó este martes de madrugada el ministro congoleño de salud, Samuel Roger Kamba.

“Hemos contabilizado aproximadamente 131 casos de decesos” en total y “tenemos aproximadamente 513 casos sospechosos”, declaró el ministro a la televisión nacional.

De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos. El anterior balance del ministro de Salud congoleño daba cuenta de 91 decesos y 350 casos sospechosos.

La situación llevó a la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) a declarar una “emergencia de salud pública” continental; esto permitirá, según la agencia, “reforzar la coordinación regional, facilitar la movilización rápida de recursos financieros y técnicos (y) consolidar los sistemas de vigilancia y de laboratorio”.

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, y reportó dos decesos en Uganda, según la OMS. Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local.