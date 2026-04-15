Recorte al gasto podría rebasar los 200 mil mdp

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que el recorte al gasto público para mantener el subsidio a los combustibles podría rebasar los 200 mil millones de pesos (mmdp) en 2026, considerando que el precio del petróleo en mercados internacionales se mantenga en 100 dólares por barril y el conflicto en Medio Oriente dure todo el año.

Incluso, alertó que si es necesario seguir aplicando el estímulo fiscal a consumidores, el presupuesto más afectado será el de infraestructura.

“Si el conflicto dura seis meses, el gobierno tendría que recortar (gasto) en 156 mil millones de pesos y si dura todo el año con el precio del petróleo a 100 dólares, como aparentemente va a suceder, entonces estamos hablando de 220 mil millones de pesos”, dijo el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

Consideró que el Gobierno Federal no podrá hacer muchos recortes para poder compensar ese sacrificio, por lo que el déficit fiscal aumentará.

Lo anterior, alertó, será algo muy negativo porque entre más alto es, más deuda, y nos alejamos de lo internacionalmente aceptable de 3 % a 3.5 %, con el 5 %.

Subsidio

Explicó que si se calcula el subsidio al IEPS a gasolinas, que representa un sacrificio de 5 mil a 6 mil millones de pesos a la semana, y el conflicto dura seis meses más, serán 156 mil millones, lo que se tendría que ajustar el presupuesto.

Pero dependerá de la duración del conflicto y de la severidad que tenga el abastecimiento de petróleo, combustible y fertilizantes, señaló.