Redoblan refuerzos contra piratería rumbo al Mundial

El nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerena Morales, dijo que al aproximarse la inauguración del Mundial de Futbol se pudieran redoblar las acciones contra los ilícitos que se presentan por venta de mercancía pirata e incluso transmisiones ilegales.

En conferencia de prensa, en su toma de posesión Llerenas Morales respondió sobre la venta de playeras piratas del Mundial, sobre lo que afirmó, “creo que podemos redoblar operativos, ver cómo podemos seguir en este esfuerzo que se ha hecho por parte del IMPI y por parte también de otras instituciones del Gobierno de la República”.

Tras agradecer los esfuerzos de su antecesor, Santiago Nieto, quien buscará la candidatura al gobierno de Querétaro, agregó que deben “seguir trabajando el tema del streaming, que lo han manifestado como un riesgo importante, de que alguien no utilice los canales necesarios. Y sumarnos a un esfuerzo de sensibilización a la población” para que no consuma transmisiones ilegales.

Evitar la ilegalidad

Llerenas, quien se desempeñó como subsecretario de Industria y Comercio, explicó que para que ese evento deportivo tenga un impacto positivo en la economía del país hay que evitar que haya ilegalidad.

Sobre los Operativos Limpieza o antipiratería comentó que “se han venido trabajando, se han hecho operativos en la Ciudad de México, Guadalajara. Está el tema que se está trabajando también en el tema del streaming para poder evitar que haya transmisiones ilegales”, reiteró.

Van contra streaming

Sobre el streaming o transmisión ilegal de partidos añadió que “se trabaja con quien provee los servicios de internet” para poder bajar ese contenido, “por lo que será fundamental mostrar el compromiso del Gobierno mexicano con la propiedad industrial en este momento tan importante”.