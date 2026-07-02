Reforzarán protocolo de seguridad tras 4 muertos por festejos

La euforia por el triunfo de la Selección Mexicana se transformó en luto. La muerte de cuatro personas durante las celebraciones en Paseo de la Reforma llevó a los gobiernos federal y de la Ciudad de México a anunciar una revisión de los protocolos de seguridad para eventos multitudinarios, en especial ante los encuentros que aún restan del Mundial de Futbol 2026.

Tres de las víctimas, dos mujeres de 19 y 48 años y un hombre de 44, fallecieron a consecuencia de la presión generada por la multitud en uno de los puntos con mayor concentración de aficionados sobre Paseo de la Reforma, mientras que otro hombre de 30 años murió por un paro respiratorio. En todos los casos paramédicos y personal de emergencia realizaron maniobras de reanimación en el sitio, pero no lograron salvarles la vida.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando un millón 400 mil personas salieron a las calles para celebrar la clasificación de México a los octavos de final. Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el Centro Histórico se convirtieron en el epicentro de los festejos, donde por momentos la cantidad de asistentes rebasó la capacidad de movilidad y respuesta de las corporaciones de seguridad y auxilio.

En el mismo sentido, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad realizará una evaluación de los operativos implementados durante los festejos para modificar los protocolos de actuación. El objetivo será reducir riesgos mediante un mejor control de aforos, la definición de rutas de evacuación, el monitoreo permanente de la densidad de personas y una coordinación más estrecha entre Protección Civil (PC), servicios médicos y cuerpos de seguridad.