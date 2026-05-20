Refrenda Alejandra del Moral ayuda a Cuba

Alejandra del Moral, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), refrendó la ayuda humanitaria de México a la Cuba tras el nuevo cargamento que envió nuestro país.

“Derivado de la situación que atraviesa Cuba, México atendió al llamado del pueblo cubano, con el fin de apoyarles de manera humanitaria y fraterna”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al destacar el quinto buque mexicano que llegó a la isla con toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que Del Moral refrendó “la fraternidad del pueblo mexicano hacia el pueblo cubano, guiada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajo la firme convicción de que la ayuda humanitaria, atiende y responde a la necesidad urgente que tiene el pueblo de Cuba, ante la crisis que enfrenta”.

La Amexcid decidió reservar por cinco años la información relacionada con el envío de ayuda humanitaria a la isla.